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09:09, 14 января 2025Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего отравить работников предприятия ОПК россиянина

ФСБ задержала мужчину, планировавшего отравить работников предприятия ОПК
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в планировании теракта с отравлением сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, расположенного в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

По данным силовиков, мужчина изъял из тайника две емкости с опасными химическими веществами, которые вызывают ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом. Их задержанный планировал залить в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия и таким образом отравить.

Действия мужчины координировались с территории Украины через мессенджер. В его телефоне нашли подтверждающую это переписку.

О предотвращении теракта стало известно ранее, 14 января.

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