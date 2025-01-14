ФСБ задержала планировавшего отравить работников предприятия ОПК россиянина

ФСБ задержала мужчину, планировавшего отравить работников предприятия ОПК

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в планировании теракта с отравлением сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, расположенного в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

По данным силовиков, мужчина изъял из тайника две емкости с опасными химическими веществами, которые вызывают ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом. Их задержанный планировал залить в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия и таким образом отравить.

Действия мужчины координировались с территории Украины через мессенджер. В его телефоне нашли подтверждающую это переписку.

О предотвращении теракта стало известно ранее, 14 января.