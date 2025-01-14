Губернатор рассказал об обстановке на месте тушения пожара в военном госпитале Тулы

Губернатор Миляев: Пожар в военном госпитале в Туле почти потушили

Пожар в военном госпитале в Туле почти потушен. Об этом заявил глава Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«В настоящее время проводится дополнительный пролив для исключения повторных возгораний. Движение автомобильного и общественного транспорта по улице Советской в утренние часы будет возобновлено», — рассказал он.

Миляев добавил, что закрытым для транспортных средств пока останется проект по улице Союзной, прилегающей к военному госпиталю.

О пожаре в Туле стало известно вечером 13 января. У здания рухнул шпиль и обрушилась кровля на площади 1000 квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительной причиной случившегося стала неисправность оборудования.