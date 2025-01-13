У здания горящего военного госпиталя в Туле рухнули шпиль и кровля

Военный госпиталь загорелся в Туле на улице Советской днем в понедельник, 13 января. Пожар не могут потушить уже несколько часов. На данный момент у здания рухнул шпиль и полностью обрушилась кровля на площади 1000 квадратных метров. При этом Baza утверждает, что спасатели специально обрушили шпиль на здание, чтобы он не упал на улицу.

Предварительно, пострадавших и погибших нет. Эвакуированные бойцы срочной службы, находившиеся там на лечении, размещены в других медучреждениях.

Возгорание могло произойти из-за неисправности проводки

Предварительной причиной крупного пожара называют неисправность электропроводки. Такую версию огласили в правительстве Тульской области.

По данным областного правительства, из здания эвакуировали 57 человек. Для доставки пациентов в другие учреждения был предоставлен транспорт.

На данный момент, по сообщениям очевидцев, крыша здания сгорела полностью, а огонь распространился на второй и третий этажи. Территория вокруг перекрыта. Также перекрыты соседние улицы, в городе девятибалльные пробки.

Пострадавшее здание было построено в середине XIX века. Когда-то здесь была женская гимназия, после, в советские годы, работала школа, затем банк, почта, различные магазины и общежитие. В госпиталь помещения здания переоборудовали в годы Великой Отечественной войны. Сейчас оно используется как лечебное учреждение Минобороны

Полыхающее историческое здание сняли на видео

Telegram-канал «112» опубликовал видео горящего госпиталя. На кадрах видно, что от крыши здания практически ничего не осталось, видно яркое пламя, от которого валит густой дым.

По словам очевидицы ЧП, пожарные прибыли на место практически сразу. Из здания оперативно вывели военнослужащих в синих масках и халатах. Как отметила другая местная жительница, из-за усиливающегося пожара стали рваться и падать на дорогу электропровода.