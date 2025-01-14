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01:57, 14 января 2025Россия

Губернатор Тульской области сообщил о поражении воздушных целей над регионом

Миляев: Тульская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА

Фото: Globallookpress.com

Тульская область в ночь на 14 января подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram.

«Работают дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ. По предварительной информации воздушные цели поражены», — уточнил он.

Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется, добавил глава региона. Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле.

Ранее жители Алексина сообщили о взрывах над городом и работе систем ПВО. По предварительной информации, был уничтожен минимум один украинский беспилотник. Официальных подтверждений на данный момент не поступало. До этого в Тульской области объявлялась угроза атаки БПЛА.

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