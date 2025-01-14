Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:06, 14 января 2025Россия

Жители Тульской области сообщили о взрывах и работе ПВО

Mash: Жители Алексина Тульской области сообщили о взрывах и работе ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Жители города Алексин Тульской области сообщили о взрывах над городом и работе систем противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Mash.

«Жители города Алексин Тульской области сообщают о работе ПВО. Минимум пятнадцать взрывов прозвучали над городом», — говорится в публикации.

По предварительной информации, уничтожен минимум один украинский беспилотник. Официальных подтверждений на данный момент не поступало.

Ранее в Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА. Система ПВО также сработала над Брянской областью на фоне объявленной ракетной опасности. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести комбинированный ракетный удар по территории региона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Они пытались атаковать химзавод

      Россиянам назвали лучшие активы для инвестиций

      Жители Тульской области сообщили о взрывах и работе ПВО

      Зеленский и Макрон обсудили размещение западных войск на Украине

      Партнерский материал

      Известная 53-летняя модель поделилась фото в кружевном белье

      Стали известны причины массового дезертирства из ВСУ

      Захарова ответила отказавшемуся комментировать ее заявления главе МИД Молдавии

      В ДНР заявили о планах Киева вывести ВСУ из двух населенных пунктов

      Российский военный отразил несколько атак диверсионной группы ВСУ

      На Украине ввели санкции против оператора платежной системы «Мир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше