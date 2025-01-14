Жители Тульской области сообщили о взрывах и работе ПВО

Mash: Жители Алексина Тульской области сообщили о взрывах и работе ПВО

Жители города Алексин Тульской области сообщили о взрывах над городом и работе систем противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Mash.

«Жители города Алексин Тульской области сообщают о работе ПВО. Минимум пятнадцать взрывов прозвучали над городом», — говорится в публикации.

По предварительной информации, уничтожен минимум один украинский беспилотник. Официальных подтверждений на данный момент не поступало.

Ранее в Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА. Система ПВО также сработала над Брянской областью на фоне объявленной ракетной опасности. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести комбинированный ракетный удар по территории региона.

