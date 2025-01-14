Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:49, 14 января 2025Культура

Хабенский простился с Евгенией Добровольской

Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской. Об этом сообщает издание 360.

Во время церемонии артист произнес эмоциональную речь, процитировав критика Анатолия Смелянского, с которым общался накануне.

«Когда уходит из жизни такая актриса, как Женя Добровольская, нельзя описать чувства тех, кто с ней играл на сцене или был обожжен выплеском таившейся в ней силы. Этой силе нет еще даже точного названия», — сказал Константин.

Также Хабенский заметил, что страдания и невыносимые боли, которые мучили актрису, наконец остались позади.

«Ее душа радуется, что такое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», — добавил он.

Ранее стало известно, что народная артистка России Евгения Добровольская ушла 10 января. Известно, что в последний год она боролась с тяжелым заболеванием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Масштабный сбой произошел в работе Рунета. Что об этом известно?

      Мужчина показал нацистскую татуировку осужденным в российской колонии

      Пассажиры устроили расистский скандал в самолете, были отчитаны и попали на видео

      В российском регионе задержали подростка за покушение на депутата

      В России предложили ввести для школьников уроки по женскому и мужскому здоровью

      В США предрекли появление зенитных ракет с дальностью 1600 километров

      Названы простые способы снизить риск падения в гололед

      Экс-кандидат в мэры столицы российского региона утешила земляков после разговора о сексе

      Звезда «Братьев Блюз» заживо сгорела в пожаре

      Россиян призвали срочно зарегистрировать частные дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше