Хабенский простился с Евгенией Добровольской

Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской

Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской. Об этом сообщает издание 360.

Во время церемонии артист произнес эмоциональную речь, процитировав критика Анатолия Смелянского, с которым общался накануне.

«Когда уходит из жизни такая актриса, как Женя Добровольская, нельзя описать чувства тех, кто с ней играл на сцене или был обожжен выплеском таившейся в ней силы. Этой силе нет еще даже точного названия», — сказал Константин.

Также Хабенский заметил, что страдания и невыносимые боли, которые мучили актрису, наконец остались позади.

«Ее душа радуется, что такое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», — добавил он.

Ранее стало известно, что народная артистка России Евгения Добровольская ушла 10 января. Известно, что в последний год она боролась с тяжелым заболеванием.