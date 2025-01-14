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12:28, 14 января 2025Культура

Раскрыты подробности тяжелой болезни Евгении Добровольской

Mash: Актриса Евгения Добровольская болела раком желудка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

У народной артистки России Евгении Добровольской, которой не стало в возрасте 60 лет, был рак желудка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, актриса страдала заболеванием с 2023 года, тогда она впервые почувствовала боли в животе. Отмечается, что сначала Добровольская не стала обращаться за помощью к врачам и лечилась самостоятельно, но позже она резко начала терять вес и заметила уплотнения под кожей.

Артистка была госпитализирована в конце 2023-го, уточняет канал. «Обследование показало агрессивную форму онкологии с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг», — говорится в сообщении.

Mash пишет, что в начале прошлого года Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, однако болезнь продолжала прогрессировать. Также у актрисы открылось желудочное кровотечение. После, по данным канала, она прошла еще одну процедуру, в результате которой добилась стабилизации и частичного регресса.

В конце ноября у артистки был курс клеточной иммунотерапии. «Ближе к декабрю вновь наблюдалась отрицательная динамика и нарастание слабости», — пишет канал. Уточняется, что состояние перешло в тяжелую форму, актриса не могла самостоятельно передвигаться, ей потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что в Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской. Поклонники актрисы пришли проститься с ней в МХТ имени Чехова.

Евгения Добровольская состояла в труппе МХТ имени Чехова с 1991 года, а ранее выходила на сцену театра-студии Олега Табакова и театра-студии «Современник-2».

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