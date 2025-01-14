В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской

В Москве началась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Об этом сообщает MK.RU.

Поклонники актрисы пришли проститься с ней в МХТ имени Чехова. «По самым скромным оценкам, пришло уже свыше ста человек», — говорится в материале.

Добровольской не стало на 61-м году жизни. Утверждается, что причиной послужила тяжелая болезнь, с которой актриса боролась на протяжении года.

Евгения Добровольская состояла в труппе МХТ имени Чехова с 1991 года, а ранее выходила на сцену театра-студии Олега Табакова и театра-студии «Современник-2».