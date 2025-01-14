Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:51, 14 января 2025Культура

В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской

В Москве началась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Об этом сообщает MK.RU.

Поклонники актрисы пришли проститься с ней в МХТ имени Чехова. «По самым скромным оценкам, пришло уже свыше ста человек», — говорится в материале.

Добровольской не стало на 61-м году жизни. Утверждается, что причиной послужила тяжелая болезнь, с которой актриса боролась на протяжении года.

Евгения Добровольская состояла в труппе МХТ имени Чехова с 1991 года, а ранее выходила на сцену театра-студии Олега Табакова и театра-студии «Современник-2».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о контактах с Вашингтоном

      В российском регионе появился тигр-людоед

      В Кремле назвали суверенным правом Армении развивать отношения с США

      Полянский рассказал о вышедшей из себя на встрече Совбеза ООН постпреде Британии

      В США заявили о найденном Украиной способе шантажировать Европу

      Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ

      В России признали сложности с экспортом нефти после новых санкций США

      В Кремле оценили значимости подписания договора о партнерстве с Ираном

      В США заявили о нелюбви немцев к нынешнему правительству и НАТО

      Популярная российская блогерша описала город в США словами «как здесь жить-то можно?»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше