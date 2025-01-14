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07:30, 14 января 2025Путешествия

Иностранец побывал в одной из самых суровых тюрем России и описал ее фразой «это жестко»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Evgeny72rus / Wikimedia

Переехавший в Россию тревел-блогер из Голландии побывал в одной из самых суровых тюрем страны и описал ее фразой «это жестко». Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации указал, что тюрьма находится в Тобольске и не работает с 1989 года, однако сейчас внутри действует музей. В числе экскурсионной группы иностранец осмотрел сооружение и даже побывал в камерах, где держали особо опасных заключенных.

Он заметил, что преступники в кандалах шли до места своего заключения пешком. При этом именно в этой тюрьме содержали многих известных людей, в том числе Федора Достоевского.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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