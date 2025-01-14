Испытания нового гигантского российского судна сняли на видео

ОСК сняла на видео испытания нового атомного ледокола проекта 22220

Объединенная судостроительная компания (ОСК) сняла на видео испытания нового атомного ледокола проекта 22220 «Якутия». Кадры опубликованы в Telegram-канале ОСК.

На выложенных кадрах видно, как гигантское судно, чье минимальное водоизмещение составляет более 26 тысяч тонн, идет по воде с зажженными огнями. Также на видео показаны навигационные системы ледокола и работа экипажа.

«Во время выхода в акваторию проводится проверка работы оборудования и его параметров на ходовых режимах, а также проверка мореходных качеств судна: плавучести, остойчивости, управляемости, ходкости и маневренности», — сообщили в ОСК.

По проекту 22220, который реализуется с 2012 года, построены несколько атомоходов, среди которых «Арктика» (головной), «Сибирь» и «Урал», которые уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», построенного на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.