69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:10, 6 ноября 202469-я параллель

Спуск на воду российского атомного ледокола при участии Путина сняли на видео

Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», построенного на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. Запись прямой трансляции с мероприятия опубликовал Telegram-канал Кремля.

На кадрах видно, как глава государства дает команду «Спуск разрешаю!», а о борт ледокола традиционно разбивается бутылка шампанского. Затем начинается церемония резки задержника, которым корабль крепился к суше. В ней задействовали троих лучших работников Балтийского завода. После этого многотонное судно медленно соскальзывает по рельсам в воду.

В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что от укрепления ледокольного флота зависит освоение российской Арктики. Он назвал строительство работающих на Севере судов воплощением индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала страны.

Ранее президент дал старт строительству нового атомного ледокола «Ленинград», который также создается на верфи «Балтийского завода». Длина судна составит 173,3 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эксплуатироваться ледокол будет в течение 40 лет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД назвал последствия прихода Трампа к власти в США

      В Раде заявили о бессмысленности «плана победы» Зеленского после победы Трампа на выборах

      Давка у раздевалки в российской школе попала на видео

      В России заметно понизили прогноз урожая зерна

      Предсказаны действия Байдена для помощи Украине в период «хромой утки»

      Макрон раскрыл цели Франции и Германии после победы Трампа на выборах

      В способности Трампа решить за сутки украинский конфликт усомнились

      Названы причины подорожания сливочного масла в России

      Россиянин обратился в больницу после обстрела со стороны Украины

      Треть россиян сообщила о желании заняться сексом в самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше