Спуск на воду российского атомного ледокола при участии Путина сняли на видео

Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», построенного на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. Запись прямой трансляции с мероприятия опубликовал Telegram-канал Кремля.

На кадрах видно, как глава государства дает команду «Спуск разрешаю!», а о борт ледокола традиционно разбивается бутылка шампанского. Затем начинается церемония резки задержника, которым корабль крепился к суше. В ней задействовали троих лучших работников Балтийского завода. После этого многотонное судно медленно соскальзывает по рельсам в воду.

В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что от укрепления ледокольного флота зависит освоение российской Арктики. Он назвал строительство работающих на Севере судов воплощением индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала страны.

Ранее президент дал старт строительству нового атомного ледокола «Ленинград», который также создается на верфи «Балтийского завода». Длина судна составит 173,3 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эксплуатироваться ледокол будет в течение 40 лет.