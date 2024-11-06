Путин назвал влияющий на освоение российской Арктики фактор

Президент Путин: от укрепления ледокольного флота зависит обустройство Арктики

От укрепления ледокольного флота зависит освоение российской Арктики. Об этом факторе как влияющем на развитие региона заявил президент России Владимир Путин во время церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», стенограмма речи главы государства публикуется на сайте Кремля.

По словам российского лидера, в Арктике перед Россией стоят большие задачи, а создание работающих в Арктике судов он назвал воплощением индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала страны.

«От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий (...) Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много», — объявил президент.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев заявил, что конкуренция России и США в сфере освоении Арктики сопоставима с битвой за космос в XX веке. Он отметил, что арктические регионы являются одними из самых перспективных в плане вложения капитала.