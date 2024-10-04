69-я параллель
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17:48, 4 октября 202469-я параллель

Конкуренцию США и России в одной сфере сравнили с битвой за космос

Политолог Журавлев сравнил конкуренцию России и США в Арктике с битвой за космос

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Globallookpress.com

Конкуренция России и США в одной сфере — освоении Арктики — сопоставима с битвой за космос в XX веке. Эти два процесса сравнил российский политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев, его слова приводит «Звезда».

По словам Журавлева, именно такой оценки придерживаются власти Соединенных Штатов. Он отметил, что арктические регионы являются одними из самых перспективных в плане вложения капитала.

«Арктика — один из трех макрорегионов, который может поглотить современные деньги. Это место, вкладывая в которое, можно получить прибыль (...) Арктика — это огромная кладовая. Сейчас рассматриваются углеводороды, но в ней есть все», — подчеркнул эксперт.

Ранее в России оценили возможности Военно-морских сил США в вопросе освоения Арктики и пришли к выводу, что Вашингтону не хватает средств для экспансии в этом регионе.

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      Марк Леонов
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