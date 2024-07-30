69-я параллель
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20:28, 30 июля 202469-я параллель

В России оценили военно-морские силы США для освоения Арктики

РИА Новости: США не хватает военно-морских сил для освоения Арктики

Фото: Lucas Jackson / Reuters

США не хватает военно-морских сил для освоения Арктики. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, чьи слова приводит РИА Новости.

Так он порассуждал о новой арктической стратегии Пентагона, в которой говорится, что Москва и Пекин своим сотрудничеством мешают Вашингтону господствовать в Арктике.

По его словам, Америке не хватает транспорта для перевозки грузов и военнослужащих в полярных условиях. При этом у них есть шведские гусеничные машины поддержки подразделений, но однако они сошли с конвейера 40 лет назад и не соответствуют современным требованиям.

В опубликованном ранее Пентагоном документе отмечается, что крупные геополитические изменения, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике.

Среди изменений на мировой арене упомянуты вступление Финляндии и Швеции в НАТО, российская спецоперация на Украине, а также расширение сотрудничества между Москвой и Пекином.

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      Никита Абрамов
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