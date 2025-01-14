Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:35, 14 января 2025Мир

Кандидат на пост главы Пентагона ответил на вопрос о планах бросить пить

Хегсет уклонился от ответов на вопросы Сената о его пристрастии к алкоголю
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета во время общения с членами комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США расспросили о пристрастии к алкоголю. Вопросы на эту тему задавала сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно, пишет The New Republic.

Хироно сообщила, что читала немало статей об употреблении Хегсетом алкоголя на рабочем месте, отметив, что об этом высказывались в том числе и его бывшие коллеги с телеканала Fox News. Хироно спросила, знает ли Хегсет о том, что устав американской армии запрещает находиться на службе в нетрезвом состоянии. Кандидат на пост шефа Пентагона назвал утверждения бывших коллег выдумкой NBC News, на что сенатор заявила, что не услышала ответ на свой вопрос.

После этого Хироно спросила, правда ли, что Хегсет пообещал сенаторам-республиканцам, что бросит пить в случае назначения. Он ответил утвердительно. Затем она задала вопрос, уйдет ли Хегсет в отставку, если вновь употребит спиртное, учитывая, что работа министра обороны круглосуточная. Отмечается, что он вновь уклонился от прямого ответа.

Ранее Хегсет пообещал, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу. По его словам, Пентагон должен быть уверен, что каждый американский военный «высококвалифицирован, знает все о своем оружии», а каждый пилот полностью обучен управлению «самолетом, на котором он летает».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      США обвинили в использовании Украины для разрушения отношений России и Германии

      Во Львове решили эксгумировать останки советских воинов

      Кандидат на пост главы Пентагона ответил на вопрос о планах бросить пить

      Инаугурацию Трампа посетят три миллиардера

      Вяльбе ответила на жалобы лыжницы Кулешовой на условия проживания на Кубке России в Казани

      Неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи в российском регионе

      В российском городе четыре района частично остались без света

      Белый дом рассказал о просьбе Байдена к Трампу насчет Украины

      Певцов прокомментировал ситуацию с «Ленкомом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше