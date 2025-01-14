Кандидат на пост главы Пентагона ответил на вопрос о планах бросить пить

Хегсет уклонился от ответов на вопросы Сената о его пристрастии к алкоголю

Кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета во время общения с членами комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США расспросили о пристрастии к алкоголю. Вопросы на эту тему задавала сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно, пишет The New Republic.

Хироно сообщила, что читала немало статей об употреблении Хегсетом алкоголя на рабочем месте, отметив, что об этом высказывались в том числе и его бывшие коллеги с телеканала Fox News. Хироно спросила, знает ли Хегсет о том, что устав американской армии запрещает находиться на службе в нетрезвом состоянии. Кандидат на пост шефа Пентагона назвал утверждения бывших коллег выдумкой NBC News, на что сенатор заявила, что не услышала ответ на свой вопрос.

После этого Хироно спросила, правда ли, что Хегсет пообещал сенаторам-республиканцам, что бросит пить в случае назначения. Он ответил утвердительно. Затем она задала вопрос, уйдет ли Хегсет в отставку, если вновь употребит спиртное, учитывая, что работа министра обороны круглосуточная. Отмечается, что он вновь уклонился от прямого ответа.

Ранее Хегсет пообещал, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу. По его словам, Пентагон должен быть уверен, что каждый американский военный «высококвалифицирован, знает все о своем оружии», а каждый пилот полностью обучен управлению «самолетом, на котором он летает».