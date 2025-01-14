Кандидат на пост главы Пентагона пообещал добиваться мира через силу

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет пообещал, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу. Выступление Хегсета транслировал C-SPAN.
«Минобороны при Дональде Трампе будет добиваться мира через силу. Мы не республиканцы и не демократы — мы американские воины», — заявил кандидат на должность главы ведомства.
По словам Хегсета, Пентагон должен быть уверен, что каждый американский военный «высококвалифицирован, знает все о своем оружии», а каждый пилот полностью обучен управлению «самолетом, на котором он летает».
Ранее кандидат на пост министра обороны США пообещал пересмотреть дислокацию американских сил в мире из-за конкуренции с Россией и Китаем.