Кандидат на пост главы Пентагона пообещал добиваться мира через силу

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет: США будут добиваться мира через силу

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет пообещал, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу. Выступление Хегсета транслировал C-SPAN.

«Минобороны при Дональде Трампе будет добиваться мира через силу. Мы не республиканцы и не демократы — мы американские воины», — заявил кандидат на должность главы ведомства.

По словам Хегсета, Пентагон должен быть уверен, что каждый американский военный «высококвалифицирован, знает все о своем оружии», а каждый пилот полностью обучен управлению «самолетом, на котором он летает».

Ранее кандидат на пост министра обороны США пообещал пересмотреть дислокацию американских сил в мире из-за конкуренции с Россией и Китаем.