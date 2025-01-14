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19:18, 14 января 2025Мир

Кандидат на пост шефа Пентагона пообещал пересмотреть дислокацию сил США в мире

Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет пообещал пересмотреть дислокацию сил США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет пообещал пересмотреть дислокацию сил США в мире из-за конкуренции с Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я проведу глобальный пересмотр дислокации вооруженных сил, чтобы повторно оценить, достаточны ли существующие миссии и силы, приписанные к Центральному командованию США, для достижения целей нашей национальной стратегии обороны, учитывая конкурентную геостратегическую среду», — заявил кандидат на должность шефа Пентагона.

Хегсет добавил, что Китай и Россия добиваются расширения своего влияния на Ближнем Востоке. По его мнению, деятельность Москвы в регионе, включающая продажу оружия, угрожает интересам Вашингтона. Он подчеркнул, что Пекин также усиливает свое влияние на Ближнем Востоке благодаря экономической и технологической активности.

Ранее Хегсет не подтвердил, что поддержит продолжение помощи Украине. Он ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он важным, чтобы Вашингтон далее предоставлял Киеву военную поддержку.

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