Кандидат на пост шефа Пентагона пообещал пересмотреть дислокацию сил США в мире

Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет пообещал пересмотреть дислокацию сил США

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет пообещал пересмотреть дислокацию сил США в мире из-за конкуренции с Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я проведу глобальный пересмотр дислокации вооруженных сил, чтобы повторно оценить, достаточны ли существующие миссии и силы, приписанные к Центральному командованию США, для достижения целей нашей национальной стратегии обороны, учитывая конкурентную геостратегическую среду», — заявил кандидат на должность шефа Пентагона.

Хегсет добавил, что Китай и Россия добиваются расширения своего влияния на Ближнем Востоке. По его мнению, деятельность Москвы в регионе, включающая продажу оружия, угрожает интересам Вашингтона. Он подчеркнул, что Пекин также усиливает свое влияние на Ближнем Востоке благодаря экономической и технологической активности.

Ранее Хегсет не подтвердил, что поддержит продолжение помощи Украине. Он ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он важным, чтобы Вашингтон далее предоставлял Киеву военную поддержку.