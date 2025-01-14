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18:57, 14 января 2025Мир

Кандидат на пост главы Пентагона не подтвердил свою поддержку продолжения помощи Киеву

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет не подтвердил, что поддержит помощь ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет не подтвердил, что поддержит продолжение помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом стало известно из опубликованных комитетом по делам вооруженных сил Сената Конгресса США письменных ответах кандидата на вопросы законодателей, сообщает ТАСС.

«В случае утверждения я обеспечу, чтобы министерство обороны играло ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке спецпосланника по Украине и России», — сказал он.

Уточняется, что таким образом Хегсет ответил на вопрос, считает ли он важным, чтобы Вашингтон продолжал предоставлять Украине военную помощь, в том числе после окончания конфликта.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом считает возможным требовать от Украины признания потери территорий в обмен на продолжение военной помощи. По его словам, это доступная опция американского правительства, однако он считает, что Вашингтону не стоит идти на такой шаг.

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