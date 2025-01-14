Кандидат на пост главы Пентагона не подтвердил свою поддержку продолжения помощи Киеву

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет не подтвердил, что поддержит помощь ВСУ

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет не подтвердил, что поддержит продолжение помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом стало известно из опубликованных комитетом по делам вооруженных сил Сената Конгресса США письменных ответах кандидата на вопросы законодателей, сообщает ТАСС.

«В случае утверждения я обеспечу, чтобы министерство обороны играло ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке спецпосланника по Украине и России», — сказал он.

Уточняется, что таким образом Хегсет ответил на вопрос, считает ли он важным, чтобы Вашингтон продолжал предоставлять Украине военную помощь, в том числе после окончания конфликта.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом считает возможным требовать от Украины признания потери территорий в обмен на продолжение военной помощи. По его словам, это доступная опция американского правительства, однако он считает, что Вашингтону не стоит идти на такой шаг.