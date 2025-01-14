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19:45, 14 января 2025Культура

Катя Лель обвинила в пожарах в Калифорнии силу неба

Певица Катя Лель заявила, что за пожарами в Калифорнии стоят силы неба
Андрей Шеньшаков
СюжетПожары в Калифорнии:

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Певица Катя Лель рассказала о «внеземной природе» разрушительных пожаров в Калифорнии. Об этом она сообщила в разговоре с порталом «Абзац».

«Я пока не буду раскрывать подробности. Совсем скоро все проявится. Могу только сказать, что за этим стоит сила неба, это однозначно. Надо совсем немножечко подождать, скоро будет проявление истины», — заявила артистка.

Лель также отметила, что масштабная трагедия случилась по какой-то конкретной причине, которая станет очевидна, просто пока для этого еще не пришло время.

Ранее стало известно, что Катя Лель заявила, что внеземные цивилизации помогут людям в случае загрязнения Земли.

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