Катя Лель рассказала о помощи инопланетян людям

Катя Лель: внеземные цивилизации помогут людям в случае загрязнения Земли

Певица Катя Лель заявила, что внеземные цивилизации помогут людям в случае загрязнения Земли. Слова артистки приводит Super.ru.

«Я думаю, высшие цивилизации будут делать все для того, чтобы нас сначала спасти, по возможности, в этом земном воплощении. Но если это будет уже верх загрязнения, я думаю, нас будут перемещать», — рассказала артистка.

Ранее Катя Лель заявила, что получила от инопланетян запрет на секс до сольного концерта. По словам исполнительницы, пришельцы следят за тем, чтобы она, как спортсмен перед соревнованиями, сохраняла в себе энергию для предстоящего юбилейного шоу, а не тратила ее на интимные отношения.