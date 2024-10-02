Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:19, 2 октября 2024Культура

Катя Лель рассказала о помощи инопланетян людям

Катя Лель: внеземные цивилизации помогут людям в случае загрязнения Земли

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Катя Лель заявила, что внеземные цивилизации помогут людям в случае загрязнения Земли. Слова артистки приводит Super.ru.

«Я думаю, высшие цивилизации будут делать все для того, чтобы нас сначала спасти, по возможности, в этом земном воплощении. Но если это будет уже верх загрязнения, я думаю, нас будут перемещать», — рассказала артистка.

Ранее Катя Лель заявила, что получила от инопланетян запрет на секс до сольного концерта. По словам исполнительницы, пришельцы следят за тем, чтобы она, как спортсмен перед соревнованиями, сохраняла в себе энергию для предстоящего юбилейного шоу, а не тратила ее на интимные отношения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли последствие взятия Угледара под контроль Россией

      Известная актриса рассказала о панических атаках из-за обуви на каблуках

      Врач призвала некоторых россиян отказаться от творога

      Стало известно о первом появлении Шумахера на публике после травмы

      Калашникова назвала возможную причину трагедии с сыном певицы Понаровской

      Дети пострадали при обрушении потолка в российской школе

      В спиральной галактике созвездия Часов обнаружили звездные ясли

      Армения заявила о просчитывании всех рисков выхода из ОДКБ

      Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

      Названа разница в операциях ЦАХАЛ в Ливане и секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше