Катя Лель заявила о полученном от инопланетян запрете на секс

Катя Лель заявила, что инопланетяне запретили ей секс до сольного концерта

Певица Катя Лель заявила, что получила от инопланетян запрет на секс до сольного концерта. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам Лель, пришельцы следят за тем, чтобы она, как спортсмен перед соревнованиями, сохраняла в себе энергию для предстоящего юбилейного шоу, а не тратила ее на интимные отношения.

«Я вам по секрету скажу: до сольного концерта ко мне даже не подпустят никого. Знаете, почему? Аккумулируют во мне энергию. Для того чтобы я не растрачивала свою энергию на любовь. Естественно, это будет переключение мгновенное моей энергии на него. Поэтому сейчас ко мне не подпускают», — сказала певица.

При этом Лель призналась, что чувствует себя готовой к встрече с новым избранником. «Он уже в поле видимости! Он уже есть, я его чувствую», — добавила исполнительница.

В сентябре журналист Отар Кушанашвили извинился перед Катей Лель за оскорбительные слова о ее контактах с инопланетянами. Певица приняла извинения телеведущего и заявила, что гордится его поступком.

Ранее Лель заявила, что инопланетяне следят за человечеством. По ее словам, пришельцы несколько раз вмешивались в жизнь людей и спасали мир от ядерной войны. До этого она рассказала, что инопланетяне украли ее зубы. Как уточнила певица, встреча с пришельцами состоялась, когда ей было 16 лет и она вместе с семьей на кухне пила кофе.