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20:39, 23 сентября 2024Культура

Катя Лель опубликовала видео с извинениями Отара Кушанашвили

Катя Лель опубликовала видеообращение Отара Кушанашвили и приняла его извинения

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Отар Кушанашвили извинился перед Катей Лель за оскорбительные слова о ее контактах с инопланетянами. Видео с его обращением она опубликовала в своем Telegram-канале.

Обращение Кушанашвили записал по случаю дня рождения артистки.

«Клянусь впредь не глумиться над тем, чем ты живешь», — заявил шоумен, извинившись за обидные слова, сказанные ранее в адрес Лель.

Автор хита «Мой мармеладный» приняла извинения телеведущего и заявила, что гордится его поступком.

«За твоими словами искренности и осознанности стоит нечто большее, горжусь тобой! Очищение души — это путь к самому себе», — ответила певица на обращение Отара.

Ранее стало известно, что Катя решила отсудить миллионы рублей у больного раком Кушанашвили.

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      Андрей Шеньшаков
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