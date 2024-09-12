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10:38, 12 сентября 2024Культура

Катя Лель захотела отсудить у больного раком Кушанашвили миллионы рублей

Катя Лель через суд потребовала 6 миллионов рублей от Отара Кушанашвили

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Певица Катя Лель подала в суд на известного российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, который проходит лечение от рака, и потребовала от него более 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Причиной такого шага стало то, что артистку оскорбили слова телеведущего о ее ментальном здоровье. «Катя Лель выжила из ума, она спятила», — заявлял Кушанашвили в ходе своей авторской программы в декабре. Он также отмечал, что успех песни «Мой мармеладный» — «случайность» и «мем».

По данным источника, исполнительница обратилась в суд в марте, а в июне у Кушанашвили диагностировали рак. После этого певица не отозвала иск и продолжила требовать от журналиста опровержения и деньги — 6 миллионов рублей за моральную компенсацию и 477,6 тысячи рублей за судебные издержки.

Ранее Катя Лель сообщила, что работает над композицией, написанной на «галактическом» языке цивилизацией Хамилия.

В 2022 году Лель рассказала о контакте с инопланетянами. Исполнительница поведала, что встреча с пришельцами состоялась, когда ей было 16 лет и она вместе с семьей на кухне пила кофе. Певица и ее близкие увидели «зеленое свечение», после чего у артистки пропали зубы. Звезда добавила, что спустя время она оказалась на космическом корабле инопланетян, где слышала их разговоры.

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      Варвара Кошечкина
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