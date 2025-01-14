Летевший в Минск самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Минск самолет сел в Волгограде из-за больного пассажира на борту

Летевший в Белоруссию самолет российской авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Минеральных Вод в Минск пассажирским лайнером во вторник, 14 января. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.

Ранее летевший в Екатеринбург самолет российской авиакомпании резко сменил курс и экстренно сел в другом городе. Инцидент случился со следовавшим из Минеральных Вод Airbus A320 11 января. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.