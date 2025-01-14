Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:38, 14 января 2025Бывший СССР

Лукашенко потребовал избавиться от «размазни» во власти

Лукашенко: В правительстве Белоруссии не должно быть размазни
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kristina Kormilitsyna / Pool / Sputnik / Reuters

В правительстве и Администрации президента Белоруссии необходимо избавиться от «размазни». Соответствующие требования озвучил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Должны быть жесткие требования там, где нужно, и исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве (...). Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе — у нас все получится», — объяснил глава государства.

Лукашенко также призвал навести порядок в белорусском министерстве иностранных дел. Он отметил, что это является его железным требованием, так как в МИД нет неумных дипломатов.

Ранее Лукашенко пообещал белорусам непростой год. Он объяснил это тем, что Белоруссию и Россию «начали душить со всех сторон».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Европе предрекли ожесточенную борьбу за энергетические ресурсы из-за действий Украины

      Западный политик восхитился российскими аналогами McDonald's и KFC

      В Словакии захотели объявить вотум недоверия Фицо

      Костин ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

      Мушки в глазах назвали признаком опасных болезней

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше