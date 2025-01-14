Лукашенко потребовал избавиться от «размазни» во власти

Лукашенко: В правительстве Белоруссии не должно быть размазни

В правительстве и Администрации президента Белоруссии необходимо избавиться от «размазни». Соответствующие требования озвучил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Должны быть жесткие требования там, где нужно, и исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве (...). Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе — у нас все получится», — объяснил глава государства.

Лукашенко также призвал навести порядок в белорусском министерстве иностранных дел. Он отметил, что это является его железным требованием, так как в МИД нет неумных дипломатов.

Ранее Лукашенко пообещал белорусам непростой год. Он объяснил это тем, что Белоруссию и Россию «начали душить со всех сторон».