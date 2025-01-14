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19:15, 14 января 2025Ценности

Мать Алеси Кафельниковой снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mariakaf_official

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мать манекенщицы разместила черно-белый снимок, на котором предстала топлес, сидя спиной к камере и демонстрируя оголенную спину. Она повязала на голову платок, а на бедра — полотенце.

«Я пошла на массаж после 12 дней проливных дождей на Бали и получила не только расслабление, но и новые осознания, улучшенное самочувствие и идею для нового поста в моем Telegram-канале», — написала она.

В июне 2023 года мать Кафельниковой, которая угодила в скандал, пожаловалась на отсутствие денег на жилье. Мария Тишкова рассказывала, что в таком положении пребывает уже полтора месяца.

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