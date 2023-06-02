Угодившая в скандал мать Кафельниковой пожаловалась на отсутствие денег на жилье

Мать Алеси Кафельниковой Мария Тишкова пожаловалась на отсутствие денег на жилье на Бали

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова, которая угодила в связанный с личной жизнью дочери скандал, пожаловалась на отсутствие денег на жилье. Пост на эту тему появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость опубликовала пост, в котором рассказала, что у нее нет денег на оплату съемного жилья на острове Бали. По ее словам, в таком положении она пребывает уже полтора месяца. Известно, что женщина живет в гесте (гостевой дом) в деревне Чангу уже год.

«Хозяйка моего геста сегодня меня спросила, знаю ли я несколько богатых русскоговорящих семей в Чангу? Я понимаю, что она хочет получить свою оплату как можно скорее, но пока реальность такова. Я ответила, что нет, скорее не знаю, — заявила блогерша. — Я начала оправдываться, что я не party person, потому что у меня были узкие интересы: внучка, балийский персонал, немного времени на работу и церковные встречи».

18 мая мать Кафельниковой разместила публикацию, в которой поделилась подробностями брака своей дочери. По ее словам, супруг манекенщицы Георгий Петришин постоянно устраивает супруге скандалы, записывает на нее компроматы и затем показывает, по его мнению, нужным людям.

Вскоре сама Кафельникова отреагировала на обвинения матери и опубликовала в соцсетях снимок вместе с Петришиным с подписью: «Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!» Петришин, в свою очередь, рассказал, что его супруга очень волнуется за мать после ее высказываний.

О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью 2020 года. Тогда знаменитость опубликовала в соцсетях первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.