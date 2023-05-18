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14:55, 18 мая 2023Ценности

Мать Алеси Кафельниковой раскрыла страшные подробности семейной жизни дочери

Мать модели Алеси Кафельниковой заявила, что Петришин записывает на ее дочь компроматы

Фото: @mariakaf_official

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова раскрыла страшные подробности семейной жизни дочери. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 24-летняя знаменитость состоит в официальном браке с предпринимателем Георгием Петришиным. По словам родительницы, он постоянно устраивает манекенщице скандалы, записывает на ее компроматы и затем показывает, по его мнению, нужным людям. «Я чувствую, что мои финансовые обстоятельства и большое расстояние просто удерживают меня от того, чтобы кинуться на помощь», — заявила она.

При этом Тишкова задалась вопросом, почему супруг ее дочери такой жестокий. «Иногда таким образом люди просят, чтобы им помогли остановиться, иначе они не могут контролировать сами себя», — поделилась женщина своими переживаниями с подписчиками.

О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью 2020 года. Тогда знаменитость опубликовала в соцсетях первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.

В конце мая 2021 года Кафельникова показала фото с собственной свадьбы. Она поделилась с фанатами снимком, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост.

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Карина Черных
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