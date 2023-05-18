Мать Алеси Кафельниковой раскрыла страшные подробности семейной жизни дочери

Мать модели Алеси Кафельниковой заявила, что Петришин записывает на ее дочь компроматы

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова раскрыла страшные подробности семейной жизни дочери. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 24-летняя знаменитость состоит в официальном браке с предпринимателем Георгием Петришиным. По словам родительницы, он постоянно устраивает манекенщице скандалы, записывает на ее компроматы и затем показывает, по его мнению, нужным людям. «Я чувствую, что мои финансовые обстоятельства и большое расстояние просто удерживают меня от того, чтобы кинуться на помощь», — заявила она.

При этом Тишкова задалась вопросом, почему супруг ее дочери такой жестокий. «Иногда таким образом люди просят, чтобы им помогли остановиться, иначе они не могут контролировать сами себя», — поделилась женщина своими переживаниями с подписчиками.

О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью 2020 года. Тогда знаменитость опубликовала в соцсетях первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.

В конце мая 2021 года Кафельникова показала фото с собственной свадьбы. Она поделилась с фанатами снимком, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост.