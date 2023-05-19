Алеся Кафельникова отреагировала на слова матери о жестокости ее мужа Георгия Петришина

Российская модель Алеся Кафельникова отреагировала на слова матери Марии Тишковой о жестокости ее мужа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 24-летняя знаменитость разместила в сторис снимок, на котором она запечатлена вместе с супругом предпринимателем Георгием Петришиным. «Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!» — подписала манекенщица фото.

Ранее мать Кафельниковой раскрыла страшные подробности семейной жизни дочери. По словам родительницы, Петришин постоянно устраивает супруге скандалы, записывает на ее компроматы и затем показывает, по его мнению, нужным людям. «Я чувствую, что мои финансовые обстоятельства и большое расстояние просто удерживают меня от того, чтобы кинуться на помощь», — заявила она.

О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью 2020 года. Тогда знаменитость опубликовала в соцсетях первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.

В конце мая 2021 года Кафельникова показала фото с собственной свадьбы. Она поделилась с фанатами снимком, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост.