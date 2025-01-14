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13:52, 14 января 2025Силовые структуры

Московские следователи заинтересовались пнувшими ребенка на видео тиктокершами

СК по Москве возбудил дело против тиктокерш, пнувших ребенка на видео
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Москве семиклассница пнула в спину двухлетнего малыша ради челленджа с танцем в TikTok

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Московские следователи возбудили уголовное дело после видео, на котором две девушки применяют насилие в отношении малолетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Скандальная запись, на которой видно, как одна из тиктокерш пинает ребенка, была обнаружена следователями в ходе мониторинга публикаций в СМИ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуроры уже выяснили личности участниц видео — это две школьницы 2011 года рождения, уточнили в надзорном ведомстве Москвы. По имеющимся данным, запись была сделана 14 ноября 2024-го в квартире жилого дома по 1-й Напрудной улице. Во время съемок тиктокерша ударила ногой мальчика 2022 года рождения — сына сожительницы отца.

Тогда же прокуроры провели профилактическую беседу с ней и поставили на профилактический учет.

Сообщалось, что семиклассница пнула мальчика ради челленджа в TikTok.

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