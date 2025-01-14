Московские следователи заинтересовались пнувшими ребенка на видео тиктокершами

СК по Москве возбудил дело против тиктокерш, пнувших ребенка на видео

В Москве семиклассница пнула в спину двухлетнего малыша ради челленджа с танцем в TikTok

Начало событий в новости В Москве семиклассница пнула в спину двухлетнего малыша ради челленджа с танцем в TikTok

Московские следователи возбудили уголовное дело после видео, на котором две девушки применяют насилие в отношении малолетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Скандальная запись, на которой видно, как одна из тиктокерш пинает ребенка, была обнаружена следователями в ходе мониторинга публикаций в СМИ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуроры уже выяснили личности участниц видео — это две школьницы 2011 года рождения, уточнили в надзорном ведомстве Москвы. По имеющимся данным, запись была сделана 14 ноября 2024-го в квартире жилого дома по 1-й Напрудной улице. Во время съемок тиктокерша ударила ногой мальчика 2022 года рождения — сына сожительницы отца.

Тогда же прокуроры провели профилактическую беседу с ней и поставили на профилактический учет.

Сообщалось, что семиклассница пнула мальчика ради челленджа в TikTok.