В Москве семиклассница пнула в спину двухлетнего малыша ради челленджа с танцем в TikTok

В Москве семиклассница ради челленджа в TikTok ударила ногой двухлетнего малыша

В Москве семиклассница ради челленджа в TikTok, предполагающего пинание людей под музыку, ударила ногой двухлетнего мальчика. Снятый ей ролик опубликовал «Регнум» в Telegram.

На кадрах видно несколько девушек, которые ставят на кровать маленького ребенка. Одна из них с силой пинает мальчика в спину, после чего подскакивает к камере и начинает танцевать. Малыш в это время лежит, не двигаясь.

Как пишет издание, взрослых в этот момент не было дома. После загрузки ролика в TikTok и начавшегося общественного резонанса авторы видео удалили аккаунт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насилия над несовершеннолетним.

Ранее в саратовской больнице подростки ради ролика избили маленького ребенка ремнем. На попавших в соцсети кадрах видно, как школьники по очереди наносят удары со словами, что мальчик себя «плохо вел». После начавшегося резонанса в региональном Минздраве инициировали проверку. Ситуацией также заинтересовались правоохранители.