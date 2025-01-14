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20:06, 14 января 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасном льде

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали москвичей не выходить на лед водоемов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Жителей Московской области призвали не выходить на хрупкий лед водоемов. Об опасности для жизни предупредили россиян сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас», пишет «Подмосковье сегодня».

«Сейчас из-за погодных условий лед на водоемах не может окрепнуть. В связи с перепадами температуры и осадками прочность корки льда снижается и лед превращается в рыхлую массу. Его также истончают стоки, течения, снег, растительность», — пояснили спасатели.

Специалисты уточнили, что ледяная корка сейчас легко сломается даже под весом ребенка, а самостоятельно выбраться из водоема будет крайне тяжело.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что из-за тонкого льда в Москве не получится организовать привычные купели на Крещение. Вместо этого создадут специальные настилы.

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