Москвичей предупредили об опасном льде

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали москвичей не выходить на лед водоемов

Жителей Московской области призвали не выходить на хрупкий лед водоемов. Об опасности для жизни предупредили россиян сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас», пишет «Подмосковье сегодня».

«Сейчас из-за погодных условий лед на водоемах не может окрепнуть. В связи с перепадами температуры и осадками прочность корки льда снижается и лед превращается в рыхлую массу. Его также истончают стоки, течения, снег, растительность», — пояснили спасатели.

Специалисты уточнили, что ледяная корка сейчас легко сломается даже под весом ребенка, а самостоятельно выбраться из водоема будет крайне тяжело.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что из-за тонкого льда в Москве не получится организовать привычные купели на Крещение. Вместо этого создадут специальные настилы.