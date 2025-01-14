На строительной площадке АЭС нашли 300 монет XI века в идеальном состоянии

321 серебряную монету XI века обнаружили на стройплощадке АЭС в Великобритании

В Великобритании обнаружили клад из 321 англосаксонской монеты XI века на строительной площадке АЭС в графстве Суффолк. Об этом пишет Live Science.

Серебряные монеты были закопаны в свертке из листа свинца, уложенного в холщовый мешочек. Благодаря этому они сохранились до наших дней почти в идеальном состоянии. Все они были отчеканены в период с 1036 по 1044 год. Также оказалось, что некоторые найденные монеты были изготовлены на небольших провинциальных монетных дворах, что придает им особую ценность.

Суммарный номинал монет составлял 320 пенсов. Это были серьезные деньги по меркам XI века — на них, например, можно было купить 16 коров. С 1042 года Англией правил король Эдуард Исповедник. Он конфисковал имущество многих представителей прежних элит, которые впали к нему в немилость.

«Возможно, владелец клада был обеспокоен новым режимом, политической ситуацией и общей социальной нестабильностью и решил спрятать свои богатства», — рассказал LiveScience специалист по старинным монетам Александр Блисс.

Эксперт также предположил, что владелец монет был представителем среднего класса и не входил в элиту национального значения. Тем не менее он мог быть влиятельным человеком на уровне графства и тоже опасался за свое положение из-за новых порядков. «Сейчас в Англии известно уже три клада этого периода (1042-1044 годы). Это подтверждает теорию, что первые годы правления Эдуарда Исповедника были весьма беспокойными», — сказал Блисс.

Ранее в Германии реставраторы нашли клад монет XVII внутри статуи из знаменитой церкви: 816 золотых и серебряных монет.

