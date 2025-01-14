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10:21, 14 января 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили потерю одной из снабжающих Покровск трасс

DeepState: ВС России перерезали одну из снабжающих Покровск трасс
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России перерезали одну из снабжающих подконтрольный Украине Красноармейск (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) трасс. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического проекта DeepState.

DeepState в своем Telegram-канале подтвердили потерю Украиной одной из трасс, ведущих из Покровска в Днепропетровскую область. Как сообщается, ВС России взяли населенный пункт Зеленое, а также продвинулись в районе Песчаного и Успеновки на покровском направлении.

Аналитики также подтвердили успешное наступление российских военных в Дзержинске (украинское название — Торецк). Подчеркивается продвижение ВС России в населенном пункте Новый Комар к северу от Великой Новоселки в ДНР.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские военные приблизились к Красноармейску. По словам военкора, также начались бои за поселок Котлино в ДНР.

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