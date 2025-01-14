На Украине ввели санкции против оператора платежной системы «Мир»

Зеленский анонсировал санкции против оператора платежной системы «Мир» НСПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

«Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России — 140 разных субъектов», — говорится в сообщении.

Санкции ввели сроком на 10 лет против 75 физических и 65 юридических лиц. В санкционный список также попала платежная система «Золотая Корона». Рестрикции, в частности, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, остановку экономических и финансовых обязательств.

Ранее Зеленский пожаловался, что страны Запада не выполнили все обещания, которые были даны Киеву на последнем саммите НАТО. Украинский глава отметил, что государству срочно нужны поставки средств противовоздушной обороны (ПВО). Помимо этого, Зеленский призвал ввести санкции против российского энергосектора.