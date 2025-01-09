Зеленский пожаловался на невыполнение обещаний Западом

Зеленский: Запад выполнил не все обещания, которые получил Киев на саммите НАТО

Страны Запада не выполнили все обещания, которые были даны Киеву на последнем саммите НАТО. На это пожаловался президент Украины Владимир Зеленский на заседании в формате «Рамштайн», передает издание «Новости.LIVE» в Telegram.

Украинский глава отметил, что государству срочно нужны поставки средств противовоздушной обороны (ПВО). Помимо этого, Зеленский призвал ввести санкции против российского энергосектора.

Ранее лидер Украины сообщал, что в рамках «Рамштайна» он планировал провести переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих. Зеленский также назвал ключевым вопросом для Киева продолжение усиления системы ПВО.

9 января стало известно, что украинский президент отправится с визитом в Италию. Планируется его встреча с премьер-министром страны Джорджией Мелони и президентом Серджио Маттареллой.