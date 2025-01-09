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15:05, 9 января 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на невыполнение обещаний Западом

Зеленский: Запад выполнил не все обещания, которые получил Киев на саммите НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Страны Запада не выполнили все обещания, которые были даны Киеву на последнем саммите НАТО. На это пожаловался президент Украины Владимир Зеленский на заседании в формате «Рамштайн», передает издание «Новости.LIVE» в Telegram.

Украинский глава отметил, что государству срочно нужны поставки средств противовоздушной обороны (ПВО). Помимо этого, Зеленский призвал ввести санкции против российского энергосектора.

Ранее лидер Украины сообщал, что в рамках «Рамштайна» он планировал провести переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих. Зеленский также назвал ключевым вопросом для Киева продолжение усиления системы ПВО.

9 января стало известно, что украинский президент отправится с визитом в Италию. Планируется его встреча с премьер-министром страны Джорджией Мелони и президентом Серджио Маттареллой.

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