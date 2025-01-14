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15:38, 14 января 2025Россия

На улицы российского города вышли волки

В башкирском Межгорье волки загрызли девять собак
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В городе Межгорье Республики Башкортостан девять собак стали жертвами нападения волков. О появлении хищников в населенном пункте сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Первый раз волков увидели на улицах закрытого города 5 января. По словам очевидцев, хищники, помимо нападений на собак, роются в мусорках и подходят к жилым домам.

В городе уже создали рабочую группу по этому вопросу, а также патрули, которые будут следить за городом, в частности в тех местах, где чаще появляются звери.

Ранее в Екатеринбурге лось ворвался на территорию детского сада. Животное сломало забор и начало бегать по территории, безуспешно пытаясь найти выход.

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