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04:21, 6 января 2025Россия

Лось ворвался на территорию детского сада в российском регионе

В Екатеринбурге лось ворвался на территорию детского сада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге лось проник в детский сад. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Животное сломало забор и начало бегать по территории, безуспешно пытаясь найти выход. По словам очевидцев, прибывшие на место специалисты выстрелили в лося снотворным или транквилизатором.

Ранее в сети появилось видео с дракой лосей. Бой произошел в заказнике «Аллапы» Муромцевского района.

В сентябре в Приморском крае медведь пробрался в дачный дом и напал на двух мужчин. Оба получили несовместимые с жизнью травмы.

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