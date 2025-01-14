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20:56, 14 января 2025Экономика

Найдено неожиданное применение чайному пакетику

Чайным пакетиком посоветовали очищать кухонную вытяжку от жира
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Очистить кухонную вытяжку от жира поможет не только агрессивная бытовая химия, но и обычный чайный пакетик. Нестандартное применение этому продукту нашли эксперты онлайн-издания «БелНовости».

«Весь секрет — в танине, который входит в его состав. Он действует на жир таким образом, что тот начинает легко отходить от поверхности», — пояснили специалисты.

Перед применением эксперты посоветовали на несколько минут замочить использованный чайный пакетик в горячей воде. Потом его нужно отжать от лишней жидкости и протереть им поверхность вытяжки, которая нуждается в очистке.

Ранее домохозяйкам посоветовали скрутить шарики из фольги и бросить их в бачок унитаза. Это поможет надолго избавиться от загрязнений и неприятного запаха в санузле.

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