Назван лучший цвет для свадебной церемонии в 2025 году

Владелец бренда Goodstone Блейк Асад назвал синий лучшим цветом для свадьбы

Владелец ювелирного бренда Goodstone Блейк Асад из США назвал лучший цвет для свадебной церемонии в 2025 году. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам эксперта, в текущем году будет актуально оформлять место проведения торжества в различных оттенках синего, включая пастельно-голубой. Данные тона ассоциируются со спокойствием, умиротворением и стабильностью, которые пары ищут в браке, отметил он.

В то же время синий цвет остается вечно модным. Он подходит для нарядов подружек невесты, а также церемоний в любой тематике — от пляжной до классической, указал специалист.

Кроме того, в тренде окажутся зеленый цвет и оттенок шампань, добавил ювелир. «Шампань — светлый и элегантный цвет. Он может быть популярным выбором для пар, которые хотят придать своей свадьбе ноту гламура и роскоши», — пояснил он.

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