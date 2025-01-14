Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:12, 14 января 2025Россия

Неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи в российском регионе

В иркутском Черемхово неизвестный мужчина устроил взрыв в ПВЗ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Lee / Reuters

В Иркутской области неизвестный мужчина устроил взрыв в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 14 января, в городе Черемхово. По словам главы региона, злоумышленник поджег в пункте выдачи неопознанный предмет, в результате чего начался пожар.

Отмечается, что вследствие взрыва были повреждены перегородки и остекление, обошлось без пострадавших. «Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет. На месте работает мэр города Черемхово и все оперативные службы», — написал Кобзев.

Он добавил, что главной задачей является поиск нарушителя, пообещав, что тот столкнется с «большими последствиями».

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что повреждения затронули только вход в ПВЗ. Там также уточнили, что обстоятельства происшествия выясняются. Маркетплейс проинформировал клиентов о временном закрытии пункта выдачи заказов, его планируют открыть через несколько дней, после проведения ремонта.

Ранее житель Москвы взорвал жилищную инспекцию. Мужчина, живущий на втором этаже дома, закинул мощную петарду в окно располагающейся на первом этаже дома инспекции. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и обвиняется соседями в постоянном хулиганстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      Во Львове решили эксгумировать останки советских воинов

      Кандидат на пост главы Пентагона ответил на вопрос о планах бросить пить

      Инаугурацию Трампа посетят три миллиардера

      Вяльбе ответила на жалобы лыжницы Кулешовой на условия проживания на Кубке России в Казани

      В российском регионе обнаружили похожий на беспилотник предмет

      Неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи в российском регионе

      В российском городе четыре района частично остались без света

      Белый дом рассказал о просьбе Байдена к Трампу насчет Украины

      Певцов прокомментировал ситуацию с «Ленкомом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше