Неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи в российском регионе

В иркутском Черемхово неизвестный мужчина устроил взрыв в ПВЗ

В Иркутской области неизвестный мужчина устроил взрыв в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 14 января, в городе Черемхово. По словам главы региона, злоумышленник поджег в пункте выдачи неопознанный предмет, в результате чего начался пожар.

Отмечается, что вследствие взрыва были повреждены перегородки и остекление, обошлось без пострадавших. «Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет. На месте работает мэр города Черемхово и все оперативные службы», — написал Кобзев.

Он добавил, что главной задачей является поиск нарушителя, пообещав, что тот столкнется с «большими последствиями».

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что повреждения затронули только вход в ПВЗ. Там также уточнили, что обстоятельства происшествия выясняются. Маркетплейс проинформировал клиентов о временном закрытии пункта выдачи заказов, его планируют открыть через несколько дней, после проведения ремонта.

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