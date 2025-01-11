Россиянин взорвал жилищную инспекцию

Москвич с психическим расстройством взорвал жилищную инспекцию в районе Кунцево

Россиянин с психическим расстройством взорвал жилищную инспекцию в районе Кунцево в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина, живущий на втором этаже дома, закинул мощную петарду в окно располагающейся на первом этаже дома инспекции. В результате взрывной волной выбило стекла. При этом пострадавших вследствие инцидента не оказалось, поскольку в указанный момент в помещении не было людей.

Отмечается, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере и обвиняется соседями в постоянном хулиганстве. В настоящее время с ним работают правоохранители.

В декабре в Ленинградской области возбудили уголовное дело о покушении на теракт после поджога петард в банке.