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04:15, 14 января 2025Интернет и СМИ

Невеста узнала секрет жениха и отменила свадьбу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Aaron Lee / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала секрет жениха и отменила свадьбу. Комментаторы поддержали решение невесты.

Автор поста сообщила, что состояла в отношениях со своим женихом пять лет. «После Нового года я помогала ему убираться в офисе и обнаружила стопку старых писем, адресованных ему. Мне стало любопытно, и я открыла одно из них. (...) Письмо было отправлено женщиной, утверждающей, что мой жених является отцом ее семилетнего сына», — вспомнила она.

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После этого мужчина признался невесте, что у него были непродолжительные отношения до их встречи, и у него действительно есть ребенок. «Он знал о сыне много лет, но не говорил мне о нем», — подчеркнула героиня истории. Жених также заверил, что оказывает финансовую поддержку ребенку, но не участвует в его жизни.

«Я была опустошена. Он не только хранил такую огромную тайну, но и его отсутствие в жизни своего ребенка заставило меня усомниться в нем. Я не могла представить, что еще он мог скрывать», — написала автор истории. В итоге девушка приняла решение отменить свадьбу.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора поста не вступать в брак с мужчиной, который скрывал от нее своего ребенка. Комментаторы усомнились в том, что можно снова начать доверять человеку, утаившему такую важную деталь о своей жизни.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он получил совет развестись.

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