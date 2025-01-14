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13:06, 14 января 2025Экономика

Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками

Сильнее всего за год новостройки в Москве подешевели в районе Старое Крюково
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В конце 2024 года относительно аналогичного периода 2023-го среди районов Москвы жилье на первичном рынке сильнее всего подешевело в районе Старое Крюково. Соответствующие локации столицы назвали аналитики платформы bnMAP.pro, пишет РБК.

По информации экспертов, по сравнению с декабрем 2023 года стоимость квадратного метра в новостройках Старого Крюково снизилась на 30,4 процента, до 212,5 тысячи рублей. На втором месте в списке районов столицы с самой подешевевшей «первичкой» оказалось Восточное Измайлово с падением цены «квадрата» на 25,5 процента, до 256,6 тысячи рублей. Замкнуло тройку Коптево с отрицательной динамикой в 17,7 процента. На конец декабря минувшего года стоимость квадратного метра там составила 280 тысяч рублей.

Лидерство района Старое Крюково специалисты объяснили полной сменой экспозиции за год. Сейчас продажи идут в трех корпусах, хотя еще в декабре позапрошлого года они проводились лишь в одном корпусе с более высокой ценой «квадрата», уточнили они.

Ранее в январе эксперт по недвижимости Дмитрий Константинов предрек рынку жилья в 2025 году дальнейшее торможение.

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