Обвиненного в массовых расправах полковника ВСУ объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск полковника ВСУ Федосенко по обвинению в массовых убийствах

МВД России объявило в розыск полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павла Федосенко. Это следует из базы розыска ведомства.

«Федосенко Павел Юрьевич, 10.10.1974 года рождения. Разыскивается по статье УК», — значится в базе. По какой именно статье разыскивают украинского полковника, не уточняется.

В апреле 2024 года Следственный комитет России предъявил Федосенко заочное обвинение по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. Кроме него обвинение было предъявлено еще трем полковникам ВСУ — Федору Ярошевичу, Андрею Матвиишину и Дмитрию Храпачу.

Все четверо были заочно арестованы.