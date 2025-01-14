Обвиняемые в хищении у российской балерины 1,7 миллиона рублей отказались признать вину

ТАСС: Обвиняемые в хищении у балерины Волочковой 1,7 млн руб. не признали вину

Руководители брокерской компании QBF, обвиняемые в хищении путем мошенничества 1,7 миллиона рублей у балерины Анастасии Волочковой, отказались признать свою вину в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Суд начал рассматривать по существу уголовное дело, по которому проходят гендиректор компании Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор региональной сети Владимир Пахомов и руководитель офиса компании в Санкт-Петербурге Алексей Голубев.

Слушания начались с ходатайства одного из фигурантов дела о возвращении материалов в прокуратуру для устранения имеющихся по его мнению нарушений, однако суд отклонил его просьбу.

По данным следствия, сотрудники брокерской компании находили состоятельных клиентов, которых убеждали передавать им в доверительное управление крупные денежные суммы, обещая высокий процент дохода, однако полученные деньги похищали. Потерпевшим причинен ущерб, исчисляемый несколькими сотнями миллионов рублей. Одной из них признана балерина Волочкова.

13 января сообщалось, что звезда балета планирует открыть балетный центр на Мальдивах, где она постоянно отдыхает, который хочет назвать в свою честь.