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17:03, 14 января 2025Путешествия

Пассажирка описала питание в бизнес-зале российского аэропорта фразой «вы там в себе?»

Алина Черненко

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Россиянка побывала в бизнес-зале аэропорта Ставрополя и оказалась разочарована качеством предлагаемых гостям блюд. Своей историей она поделилась в соцсетях, на публикацию обратил внимание портал TourDom.

По данным источника, пребывание в VIP-зоне воздушной гавани обошлось пассажирке с ребенком в 15 тысяч рублей с человека. За эти деньги им дали тарелки с двумя маленькими кусочками сосиски, кусочком сыра, несколькими кусочками картофеля и двумя печеньями-орешками со сгущенкой.

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«Добро пожаловать в бизнес-зал, называется. Сказали: распоряжение руководства — выдавать порционно на каждого человека из расчета 1 кусочек сыра, 1 орешек и так далее по списку. Вы там в себе вообще? Нигде подобного не встречала», — такими фразами описала питание в бизнес-зале путешественница.

Между тем на сайте аэропорта говорится, что посетителям зала повышенной комфортности предлагаются лишь кофе, чай и «легкое питание» (ланч-бокс).

В начале ноября пожилая пассажирка отказалась платить за еду в самолете и была выдворена полицией с дубинками. Пенсионерка заказала сэндвич с тунцом, однако не захотела оплачивать его цену (1,1 тысячи рублей), потому что он был «мокрый, холодный и размякший».

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