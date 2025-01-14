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18:10, 14 января 2025Бывший СССР

Патрушев допустил исчезновение Молдавии из-за политики ее властей

Патрушев: Политика Кишинева может привести к исчезновению Молдавии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Политика властей Молдавии может привести к исчезновению этой страны. Об этом заявил постоянный член Совбеза, помощник президента Николай Патрушев в интервью kp.ru.

«Не иcключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тoму, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либo вообще прекратит свое существование», — рассказал Патрушев.

По его словам, примером тому может служить Украина, «где неoнацизм и русофобия привели cтрану к краху» еще до начала проведения СВО.

Ранее Патрушев заявил, что Россия не пойдет на территориальные уступки Украине ни при каких обстоятельствах. Он заверил, что линия Москвы в отношении урегулирования конфликта остается неизменной.

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