Патрушев: Политика Кишинева может привести к исчезновению Молдавии

Политика властей Молдавии может привести к исчезновению этой страны. Об этом заявил постоянный член Совбеза, помощник президента Николай Патрушев в интервью kp.ru.

«Не иcключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тoму, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либo вообще прекратит свое существование», — рассказал Патрушев.

По его словам, примером тому может служить Украина, «где неoнацизм и русофобия привели cтрану к краху» еще до начала проведения СВО.

Ранее Патрушев заявил, что Россия не пойдет на территориальные уступки Украине ни при каких обстоятельствах. Он заверил, что линия Москвы в отношении урегулирования конфликта остается неизменной.