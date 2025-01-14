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15:31, 14 января 2025Россия

Патрушев исключил территориальные уступки Украине

Патрушев: Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст новые территории
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия не пойдет на территориальные уступки Украине ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил постоянный член Совбеза, помощник президента Николай Патрушев в интервью kp.ru.

Он заверил, что линия Москвы в отношении урегулирования конфликта остается неизменной. Для России важно, чтобы все задачи специальной военной операции (СВО) были решены.

«Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с Конституцией», — добавил Патрушев.

Ранее территориальные уступки исключила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она напомнила, что новые регионы России стали частью страны, что было закреплено в Конституции.

ЖЗЛ
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