Патрушев исключил территориальные уступки Украине

Патрушев: Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст новые территории

Россия не пойдет на территориальные уступки Украине ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил постоянный член Совбеза, помощник президента Николай Патрушев в интервью kp.ru.

Он заверил, что линия Москвы в отношении урегулирования конфликта остается неизменной. Для России важно, чтобы все задачи специальной военной операции (СВО) были решены.

«Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с Конституцией», — добавил Патрушев.

Ранее территориальные уступки исключила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она напомнила, что новые регионы России стали частью страны, что было закреплено в Конституции.