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10:35, 1 августа 2024Россия

Матвиенко исключила территориальные уступки Украине

Матвиенко: никаких территориальных уступок Украине не может быть и не будет

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Никаких территориальных уступок Украине не может быть и не будет. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает ее слова ТАСС.

Спикер напомнила, что новые регионы России стали частью страны, что было закреплено в Конституции.

«Наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территории», — подчеркнула она.

Ранее в Кремле высказались о перспективе возобновления переговоров с Украиной. Так напомнили о готовности Москвы к возобновлению диалога. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии открытости к переговорам со стороны Украины.

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