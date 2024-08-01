Матвиенко исключила территориальные уступки Украине

Матвиенко: никаких территориальных уступок Украине не может быть и не будет

Никаких территориальных уступок Украине не может быть и не будет. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает ее слова ТАСС.

Спикер напомнила, что новые регионы России стали частью страны, что было закреплено в Конституции.

«Наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территории», — подчеркнула она.

Ранее в Кремле высказались о перспективе возобновления переговоров с Украиной. Так напомнили о готовности Москвы к возобновлению диалога. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии открытости к переговорам со стороны Украины.